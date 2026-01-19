Via libera alle nuove norme per la patente unica europea

L'Unione Europea ha approvato ufficialmente le nuove norme sulla patente di guida, introducendo la patente unica europea. La revisione riguarda principalmente i neopatentati, la patente digitale e le procedure di ritiro. Queste modifiche mirano a semplificare e uniformare le regole tra i paesi membri, garantendo maggiore coerenza e sicurezza nel settore della mobilità.

(Adnkronos) – I deputati europei hanno approvato in via definitiva una revisione delle norme dell'UE sulle patenti di guida che riguarda neopatentati, patente digitale e decisioni di ritiro della patente. L’Unione Europea ha quindi avviato una profonda riforma delle regole che disciplinano il rilascio, il rinnovo e il controllo delle patenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime della strada, che oggi sfiorano le 20.000 persone all’anno nei Paesi UE. La riforma introduce un modello di patente di guida digitale valido in tutti gli Stati membri accessibile tramite smartphone e concepito per diventare progressivamente il formato prevalente nell’UE.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Patente a punti e badge digitale nei cantieri, le nuove norme di sicurezza

Alemanno dal carcere: “La Cassazione mi nega l’applicazione delle nuove norme, ma la Corte europea accoglie il mio ricorso”

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e leader di Indipendenza, commenta dal carcere di Rebibbia la decisione della Cassazione di respingere nuovamente la sua richiesta di applicare le nuove norme sull’abuso d’ufficio e il traffico d’influenze, mentre la Corte europea ha invece accolto il suo ricorso. La sua dichiarazione evidenzia le differenze tra le decisioni giudiziarie italiane e europee su queste questioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Medici di famiglia, via libera alla nuova Convenzione. Cosa cambia per dottori e assistiti - Regioni interessa 60mila medici di medicina generale; è l'ultimo atto necessario all'entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale. msn.com