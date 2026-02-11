Caramanico Terme | offerta privata riaccende speranze dopo otto aste andate a vuoto rilancio in vista

A Caramanico Terme, le cose si muovono di nuovo. Dopo otto aste andate a vuoto, una proposta privata ha riacceso le speranze per il futuro dello stabilimento termale. Questa volta, un’offerta fuori asta potrebbe essere la svolta che tutti aspettavano. La struttura, che da tempo viveva incertezza, si prepara a una possibile ripresa, mentre le trattative sono ancora in corso.

Caramanico Terme, Abruzzo. Un’offerta fuori asta per la gestione dello stabilimento termale ha riaperto le speranze per il futuro della struttura, dopo una serie di aste andate deserte. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso un cauto ottimismo, sottolineando come l’offerta possa rappresentare una svolta per l’economia del comprensorio. La notizia di questa offerta giunge dopo un periodo di stallo per le Terme di Caramanico, un patrimonio locale che rischiava di rimanere inutilizzato. Otto aste precedenti si erano concluse senza esito, sollevando preoccupazioni sulla valutazione del valore dell’immobile e sulla sua effettiva appetibilità sul mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

