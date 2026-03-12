Osimo non molla la presa In vetta allunga su Rubicone
Osimo continua a mantenere il primato nel girone D della serie B maschile, allungando sui rivali del Rubicone. La squadra ha ottenuto tre punti anche nella partita contro Fermo, consolidando la posizione di testa in classifica. La vittoria si aggiunge alle prestazioni positive delle ultime giornate, rafforzando la leadership nel campionato.
Un’altra giornata quasi perfetta per Osimo che prende tre punti anche contro Fermo confermandosi capolista solitaria del girone D della B maschile. Una vittoria nel testacoda mandando un messaggio chiaro alle dirette inseguitrici. I senzatesta allungano su Rubicone che a Forlì prende solo un punto. "La nostra partita è stata quasi perfetta, con pochi errori - racconta Matteo Albanesi, tornato in questa stagione a palleggiare a Osimo reduce dall’esperienza in A3 con Ancona". Sulla stessa linea d’onda coach Giacomo Giganti. "Contro Fermo abbiamo giocato una partita buona, ordinata, molto concreta". Sabato a Bologna. "Andremo ad affrontare una squadra giovane, cresciuta molto nel corso del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
