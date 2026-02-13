Volley scontro al vertice tra Rubicone e Osimo | i romagnoli cercano il sorpasso in vetta

La Sab Group Rubicone affronta Osimo sabato alle 17:30 in un match decisivo per la corsa al primo posto, con i romagnoli determinati a conquistare il sorpasso in vetta del girone D di Serie B.

Per la sfida di sabato è in dubbio Mazzotti. Mascetti: "La partita avrà lo stesso peso di tutte quelle che dovremo ancora affrontare" La Sab Group Rubicone si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della stagione. Sabato alle ore 17:30 i gialloblù ospiteranno Osimo, capolista del girone D di Serie B con un solo punto di vantaggio sui romagnoli. Un autentico scontro al vertice che potrebbe ridisegnare gli equilibri della classifica. La squadra guidata da coach Stefano Mascetti arriva all’appuntamento forte del successo esterno per 3-1 sul campo della Sabini, una vittoria significativa sia per il risultato sia per la prestazione offerta.🔗 Leggi su Today.it

La prima partita casalinga del girone di ritorno propone subito uno scontro al vertice fra i nostri ragazzi e Volley Libertas Osimo, attuale capoclassifica. Impegno quindi importantissimo per i gialloblu che avranno bisogno anche del massimo sostegno e calore - facebook.com facebook