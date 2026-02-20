Osimo perde la vetta Gara amara col Rubicone

Osimo ha perso la testa della classifica dopo la sconfitta contro il Rubicone, avvenuta in una partita molto combattuta. La causa principale è stata la scarsa tenuta nel quarto set, quando gli avversari hanno preso il comando e hanno chiuso con un netto 25-12. I giocatori di Osimo hanno faticato a reagire, mentre il Rubicone ha mostrato maggiore determinazione. Mazzotti ha realizzato 23 punti, ma non è bastato a evitare la sconfitta. La squadra di Osimo dovrà trovare subito nuove energie per il prossimo impegno.

RUBICONE 3 OSIMO 1 Parziali: 19-25, 25-20, 25-21, 25-12 SAB GROUP RUBICONE: Mazzotti 23, Rossatti 11, Bellomo 17, Pascucci, Nori 7,, Malual 6, Morrone, Gherardi 1, Ferraro (libero) n.e. Alessandri, Raffoni, Tenore, Sparvoli, Carlini, Allenatore Mascetti LA NEF RE SALMONE OSIMO: Stella 15, Ferrini 12, Carcagni 12, Pizzichini 8, Carotti, 9 Albanesi 2, Girometti 1, Magnanelli 1, Colaluca, Gori (libero) n.e. Palmieri, Schiaroli Allenatore Giganti. Arbitri: Burrascano e Di Francesco. Lo scontro diretto, attesissimo per verificare i valori in campo, che valeva il primo posto in classifica, volta le spalle a Osimo che dalla trasferta a San Mauro Pascoli torna purtroppo a mani vuote.