Droni iraniani sulla costa degli Usa | il documento riservato dell' Fbi che rivela la minaccia a sorpresa

L'Fbi ha inviato un allarme ai dipartimenti di polizia in California, segnalando la possibilità che droni iraniani possano essere utilizzati per attacchi contro la costa occidentale degli Stati Uniti. Il documento riservato rivela che l'Iran potrebbe reagire agli attacchi americani con questa strategia, senza specificare tempi o modalità precise. La comunicazione si basa su informazioni raccolte e analizzate dalle autorità di sicurezza.

L'Fbi ha avvertito nei giorni scorsi i dipartimenti di polizia della California della possibilità che l'Iran possa reagire agli attacchi americani lanciando droni contro la costa occidentale degli Stati Uniti. Lo riferisce Abc News citando un'allerta visionata dall'emittente. Secondo il documento, diffuso alla fine di febbraio, le autorità statunitensi avrebbero ottenuto informazioni secondo cui, all'inizio del 2026, Teheran avrebbe valutato la possibilità di effettuare un attacco a sorpresa con velivoli senza pilota lanciati da una nave non identificata al largo delle coste americane, con obiettivi non specificati in California nel caso di operazioni militari statunitensi contro l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

