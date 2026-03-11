Carburante alle stelle a Orta Nova spunta distributore abusivo | ecco a quanto vendeva il gasolio

A Orta Nova, due persone sono state denunciate dopo il sequestro di 1.400 litri di gasolio agricolo venduto illegalmente. Un distributore abusivo è stato individuato mentre vendeva carburante senza autorizzazione, causando preoccupazione tra gli agricoltori e i residenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro del carburante e alla denuncia dei responsabili.

La Guardia di Finanza ha denunciato due persone e sequestrato 1.400 litri di carburante a Orta Nova, in provincia di Foggia, dove è stata scoperta una vendita clandestina di gasolio agricolo a soggetti non autorizzati. L'intervento è stato effettuato nell'ambito di controlli mirati a prevenire pratiche speculative e aumenti incontrollati dei prezzi dei carburanti. Controlli intensificati per contrastare le frodi nel settore carburanti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l'operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli disposto dal Comando Generale del Corpo. L'obiettivo è quello di prevenire...