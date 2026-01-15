Como 14enne rapinato picchiato e perseguitato per mesi | presi 4 minori stranieri

A Como, un ragazzo di 14 anni è stato vittima di rapina, aggressioni e persecuzioni protratte nel tempo. Sono stati individuati e fermati quattro minori stranieri, ritenuti responsabili di aver commesso due rapine aggravate e lesioni personali. L’indagine ha permesso di raccogliere elementi che evidenziano il coinvolgimento dei giovani in questi reati, contribuendo a garantire la sicurezza della comunità locale.

I quattro sono gravemente indiziati di aver commesso due rapine aggravate e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

