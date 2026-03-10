Trovato un cadavere in un campo nel chierese potrebbe essere il motociclista Eric Bellini scomparso 7 mesi fa
Un cadavere è stato rinvenuto in un campo nel Chierese. Si tratta di un uomo di circa 48 anni, e le autorità stanno verificando se si possa trattare di Eric Bellini, motociclista scomparso sette mesi fa. Le indagini sono in corso per stabilire l’identità e le circostanze del decesso.
Il cadavere di un uomo è stato trovato in un campo nel Chierese. Potrebbe trattarsi di Eric Bellini, motociclista 48enne scomparso nell'estate del 2025. Per accertare l'identità della vittima, che è stata trovata accanto a una motocicletta, bisognerà però attendere l'esame del Dna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Trovato a Chieri (a dieci chilometri da casa) il cadavere decomposto di Eric Bellini, probabilmente è stato vittima di un incidente otto mesi faÈ quasi certamente di Eric Bellini, il 47enne (verosimilmente non era arrivato a compiere il suo 48° compleanno, che sarebbe stato il 9 luglio) di...
Trovato un cadavere nell'Aniene: potrebbe essere quello di Alessandro Giannetti, finito nel fiume con l'auto dopo un incidente
Potrebbe essere di Eric Bellini il cadavere trovato nelle campagne di ChieriIl motociclista di Moriondo Torinese, 48 anni, era scomparso lo scorso luglio. Forse un incidente. Si attende però ancora la conferma ufficiale ... rainews.it
Trovato un cadavere nel fosso vicino ad una moto, si pensa ad Eric BelliniL'uomo era stato visto vivo l'ultima volta il 5 luglio scorso, quando era uscito dal pub Old Building di piazza Trieste a Chieri, salutando tutti prima di allontanarsi a bordo della sua amatissima ... lanuovaprovincia.it
