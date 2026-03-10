Trovato un cadavere in un campo nel chierese potrebbe essere il motociclista Eric Bellini scomparso 7 mesi fa

Un cadavere è stato rinvenuto in un campo nel Chierese. Si tratta di un uomo di circa 48 anni, e le autorità stanno verificando se si possa trattare di Eric Bellini, motociclista scomparso sette mesi fa. Le indagini sono in corso per stabilire l’identità e le circostanze del decesso.