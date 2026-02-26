Sul mercato internazionale arriva il nuovo modello di punta di Xiaomi, anche noto come Leica Leitzphone, una novità nel settore degli smartphone di fascia alta. La collaborazione tra i due marchi mette in evidenza un dispositivo che punta a unire tecnologia avanzata e design raffinato, e sarà disponibile a partire dalle prossime settimane. La presentazione ufficiale si avvicina, lasciando intuire un prodotto di grande impatto.

una novità globale nel segmento mobile di fascia alta si presenta sotto il marchio Leica, riunito al tonico brand Leica Leitzphone powered by Xiaomi. l’uscita è prevista insieme alla serie xiaomi 17, con un debutto ufficiale in barcellona il 28 febbraio alle ore 14:00 locali. il concept mantiene una forte somiglianza con la versione cinese, ma adotta un’identità internazionale e una profonda integrazione Leica. xiaomi 17 ultra leica edition e il passaggio al mercato globale. la versione globale viene presentata come una estensione del progetto Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, rinominata come Leica Leitzphone powered by Xiaomi. il lancio in spagna conferma la simultaneità con la serie Xiaomi 17, offrendo una piattaforma simile dal punto di vista hardware ma con una firma estetica e cromatica rivista per l’utenza internazionale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi 17 ultra arriva sui mercati globali come leica leitzphone ecco quando

