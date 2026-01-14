Ordigno della Seconda Guerra Mondiale sul Monte Castellare | al via le operazioni di bonifica

Questo mercoledì 14 gennaio, a San Giuliano Terme, prenderanno il via le operazioni di bonifica di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto sul Monte Castellare. Le operazioni, previste a partire dalle ore 11, sono finalizzate alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione del dispositivo esplosivo. La vicenda richiede attenzione e rispetto delle procedure di sicurezza, garantendo la tutela dei cittadini e dell’ambiente.

Oprazioni di bonifica di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale in programma questa mattina, mercoledì 14 gennaio, a partire dalle ore 11, nel comune di San Giuliano Terme. L'ordigno, classificato come bomba da mortaio da 2", è stato individuato in una zona boschiva nell'area del Monte Castellare, nella frazione di Asciano e sarà rimosso dal personale specializzato del

