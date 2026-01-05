Ordigno bellico inesploso in via Commerciale | risaliva alla Seconda guerra mondiale

Questa mattina, un residente di via Commerciale ha rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dalle autorità competenti. Si consiglia di evitare il luogo e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti. La presenza di questi ordigni rappresenta un ricordo del passato, ma richiede sempre attenzione e cautela.

Questa mattina, durante una passeggiata, un residente di via Commerciale ha rinvenuto un ordigno bellico. A riportare la notizia è Il Piccolo. Il dispositivo, stando a quanto scritto, risaliva alla Seconda guerra mondiale ed era di piccole dimensioni. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

