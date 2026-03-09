Sylvester Stallone sarà il produttore del film prequel di Rambo

L'attore e produttore Sylvester Stallone ha annunciato ai fan che sarà coinvolto come produttore nel nuovo film prequel di Rambo. La notizia riguarda il prossimo capitolo della serie, di cui Stallone conferma la partecipazione dietro le quinte. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita del film.

La star del cinema ha aggiornato i suoi fan annunciando che verrà coinvolto nella realizzazione del nuovo capitolo del franchise. Sylvester Stallone ha deciso di essere coinvolto nel prequel dedicato alla storia di John Rambo in veste di produttore esecutivo. Il progetto sarà realizzato da Lionsgate, Millenium Media e AGBO (la casa di produzione dei fratelli Russo) e la star ha condiviso l'importante aggiornamento con un post condiviso su Instagram. L'annuncio dell'attore relativo al film prequel Nel suo messaggio Sylvester Stallone ha scritto: "Rambo ha fatto parte della mia vita per davvero tanto tempo. Un personaggio costruito sulla resilienza, sopravvivenza e sulle cicatrici della guerra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

