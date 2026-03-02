Morto il veterano Bo Gritz che ispirò la saga Rambo di Sylvester Stallone era malato da tempo

È morto a 87 anni James Gordon “Bo” Gritz. È il nome del veterano del Vietnam, pluridecorato, che ha ispirato il personaggio di John Rambo interpretato da Sylvester Stallone. Le cause ufficiali non sono state rese note, ma da tempo la sua salute era precaria. A raccontarlo è stata la moglie, che condivideva sui social il decorso della diagnosi di cancro del marito. Era tornato a casa per trascorrere gli ultimi giorni con la famiglia. Morto il veterano Bo Gritz È morto il veterano decorato della guerra del Vietnam James Gordon “Bo” Gritz. L’uomo, 87 anni, era una vera e propria icona pluripremiata tra le Forze Speciali. James era nato in Oklahoma nel 1939. 🔗 Leggi su Virgilio.it

