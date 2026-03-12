Opportunità di lavoro per laureati e laureandi | c’è ancora poco tempo per candidarsi sul sito di Poste Italiane

C’è ancora tempo per i laureati e i laureandi del Comasco di candidarsi sul sito di Poste Italiane, che offre un’opportunità di lavoro nel settore finanziario. La posizione è rivolta a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel settore. La scadenza per inviare le candidature si avvicina, quindi gli interessati devono agire rapidamente.

Un’opportunità di lavoro per chi vive nel Comasco e vuole intraprendere un percorso professionale nel settore finanziario. Poste Italiane ha aperto le selezioni per consulenti finanziari anche in provincia di Como, nell’ambito di una ricerca che riguarda l’intera Lombardia. L’azienda è alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Leggi anche: Offerte di lavoro, Poste Italiane cerca (ancora) consulenti finanziari a Novara e provincia

Poste Italiane cerca consulenti: come candidarsiPoste Italiane ricerca in provincia di Venezia (ma anche nel resto del Veneto) laureati o laureandi interessati a intraprendere un percorso di...

Tutti gli aggiornamenti su Opportunità di lavoro per laureati e...

Temi più discussi: Trasnova: Mimit, necessaria una soluzione rapida per salvaguardare i lavoratori. Già disponibili nuove opportunità di lavoro; Opportunità di lavoro, le offerte del 9 marzo da tutta la Sicilia; Non solo candidature: il metodo giusto per trovare lavoro; EURES: Evento on line Seize the Summer 2026 – Opportunità di lavoro nel settore turistico in Europa - Aggiornamento.

Opportunità di lavoro per laureati e laureandi: c’è ancora poco tempo per candidarsi sul sito di Poste ItalianeUn’opportunità di lavoro per chi vive nel Comasco e vuole intraprendere un percorso professionale nel settore finanziario. Poste Italiane ha aperto le selezioni per consulenti finanziari anche in ... quicomo.it

Opportunità di lavoro nel soccorso sanitarioSi apre un'opportunità per entrare nel mondo del soccorso sanitario e per crescere professionalmente: Umana, attraverso la propria Area Specialistica Sanità, insieme con Fondazione Catis e Fondazione ... avvenire.it

Cerchiamo animatrici e animatori scientifici. Un’opportunità di lavoro per studentesse e studenti universitari di facoltà scientifiche (in particolare chimica, biotecnologie, scienze biologiche e agraria). Le persone selezionate svolgeranno attività educative nei l facebook

#Opportunità di lavoro in #Ambasciata! Un posto di Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato Scadenza per le candidature: 28 marzo ambkiev.esteri.it/it/news/dall_a… x.com