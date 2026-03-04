Offerte di lavoro Poste Italiane cerca ancora consulenti finanziari a Novara e provincia

Poste Italiane sta cercando ancora consulenti finanziari per la provincia di Novara. La ricerca si rivolge a laureati o laureandi interessati a seguire un percorso di formazione e sviluppo professionale. Le posizioni sono aperte a chi desidera intraprendere questa carriera e lavorare nel settore dei servizi finanziari. La selezione è in corso e le candidature sono ancora aperte.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo. Le informazioni utili sulla ricerca Poste Italiane cerca ancora consulenti finanziari in provincia di Novara. La ricerca è rivolta a laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione "Posizioni Aperte" in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. Il candidato ideale, laureato o laureando (sia triennale che magistrale), dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti.