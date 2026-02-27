Poste Italiane cerca consulenti | come candidarsi

Poste Italiane sta cercando consulenti finanziari in provincia di Venezia e nel resto del Veneto. L’azienda invita laureati o laureandi interessati a candidarsi per un percorso di formazione e sviluppo professionale. La ricerca riguarda posizioni aperte in diverse località della regione, con l’obiettivo di ampliare il team di consulenti finanziari. Le candidature possono essere inviate seguendo le indicazioni fornite dall’azienda.

Poste Italiane ricerca in provincia di Venezia (ma anche nel resto del Veneto) laureati o laureandi interessati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari.L'azienda intende inserire nuove reclute all'interno della sua rete di professionisti di.