Infortunio sul lavoro operaio si ferisce a un braccio con il flessibile nel cantiere di una casa in ristrutturazione | recuperato con l' autoscala

MONTEGALDELLA (VICENZA) - Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di martedì 17 febbraio a Cittadella, frazione di Montegaldella. Un operaio edile si è ferito a un braccio con un flessibile da taglio mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione in ristrutturazione. I soccorsi L'infortunio è avvenuto alle 9 in via Cittadella mentre l'operaio era al primo piano dello stabile. I colleghi hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti sanitari e vigili del fuoco. Il ferito è stato immobilizzato e stabilizzato. Poi, per portarlo all'ambulanza, è stato recuperato dall'esterno con l'autoscala. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

