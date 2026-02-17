Infortunio sul lavoro operaio si ferisce a un braccio con il flessibile nel cantiere di una casa in ristrutturazione | recuperato con l' autoscala
Un operaio si è ferito a un braccio con il flessibile mentre lavorava in un cantiere di ristrutturazione a Montegaldella, a causa di un incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’uomo è stato recuperato con un’autoscala e trasportato in ospedale per le cure del caso.
MONTEGALDELLA (VICENZA) - Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di martedì 17 febbraio a Cittadella, frazione di Montegaldella. Un operaio edile si è ferito a un braccio con un flessibile da taglio mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione in ristrutturazione. I soccorsi L'infortunio è avvenuto alle 9 in via Cittadella mentre l'operaio era al primo piano dello stabile. I colleghi hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti sanitari e vigili del fuoco. Il ferito è stato immobilizzato e stabilizzato. Poi, per portarlo all'ambulanza, è stato recuperato dall'esterno con l'autoscala. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
