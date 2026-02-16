Lo Zen diventa per un giorno il centro della prevenzione sanitaria cittadina | ecco l' open day dell' Asp

Lo Zen si trasforma in un punto di prevenzione sanitaria per un giorno, dopo che l’Asp di Palermo ha scelto la scuola come sede temporanea. Martedì 17 febbraio, tra le 10 e le 16, l’istituto comprensivo Giovanni Falcone in via Pensabene apre le porte ai cittadini per offrire controlli gratuiti e consulenze, coinvolgendo medici e personale sanitario.

Appuntamento fissato per domani, martedì 17 febbraio, dalle 10 alle 16, nei locali dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone di via Pensabene Lo Zen diventa per un giorno il centro della prevenzione sanitaria cittadina. Domani, martedì 17 febbraio, dalle 10 alle 16, l'istituto comprensivo Giovanni Falcone di via Pensabene ospiterà la prima tappa 2026 dell'open day itinerante organizzato dall'Asp di Palermo. Così come lo scorso anno la prima circoscrizione del Club Lions 108YB Sicilia metterà a disposizione professionisti volontari e un mezzo mobile attrezzato per lo screening audiometrico, mentre il Rotary contribuirà con propri specialisti e con un'unità mobile dedicata alla prevenzione cardiovascolare.