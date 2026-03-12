Omicidio tra amici | spinta fatale nel fiume Tanaro

Un quindicenne è stato accusato di omicidio volontario dopo che il tredicenne Abdou Ngom è morto annegato nel fiume Tanaro a Verduno. La polizia ha ricostruito la vicenda e ha arrestato il ragazzo coinvolto. La morte del tredicenne ha portato all'apertura di un procedimento penale. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un quindicenne è stato accusato di omicidio volontario per la morte del tredicenne Abdou Ngom, annegato nel fiume Tanaro a Verduno. L'inchiesta della procura per i minorenni di Torino ha aggravato l'ipotesi di reato da violenza privata a omicidio con dolo eventuale. La tragedia si è consumata il 22 aprile scorso presso la zona nota come spiaggia dei cristalli, dove il ragazzo avrebbe spinto l'amico in acqua pur sapendo che non sapeva nuotare. Attualmente l'indiziato risiede agli arresti domiciliari all'interno di una comunità protetta. La dinamica dell'incidente e l'evoluzione dell'indagine. L'accusa gravissima poggia su dettagli specifici ricostruiti dagli investigatori riguardanti la mattina del 22 aprile nell'area fluviale di Verduno.