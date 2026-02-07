Zoe Trinchero 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici Si indaga per omicidio | È stata strangolata

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria. La sera prima, aveva trascorso del tempo con gli amici. Gli investigatori stanno lavorando per capire cosa sia successo, ma al momento si ipotizza un omicidio: Zoe sarebbe stata strangolata. La comunità è in shock per questa tragedia che si è consumata nel cuore del paese.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della 17enne sono state riscontrate lesioni altamente compatibili con una morte violenta per mano di altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza e Canelli che stanno indagando sotto la direzione della Procura della Repubblica di Alessandria. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone. La serata con gli amici Cosa sia accaduto, al momento non è dato sapere. Se non che alcuni amici che hanno trascorso con lei la serata la stavano cercando dopo che lei si era allontanata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata» Approfondimenti su Zoe Trinchero Ragazza di 17 anni trovata morta nel Rio, si indaga per omicidio: «Strangolata e gettata in acqua». Interrogati gli amici Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel Rio Nizza ad Asti. Ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: «È stata strangolata». Minacce a un sospettato La tragedia si è consumata nel cuore di Nizza Monferrato, dove questa notte è stata trovata senza vita Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Zoe Trinchero Argomenti discussi: Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce. Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... ilmattino.it Nizza Monferrato: 17enne trovata morta, possibile omicidio. Indagini in corsoNizza Monferrato: una 17enne è stata trovata priva di vita ieri sera, verso mezzanotte. Si tratterebbe di una morte violenta ... ilpiccolo.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.