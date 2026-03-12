Oltre mille partecipanti al secondo incontro sul MePa

Oggi si è svolto il secondo incontro dedicato alla trattativa diretta sul MePa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Oltre mille persone hanno partecipato all’evento, che ha visto la presenza di rappresentanti di enti pubblici e operatori del settore. L’obiettivo era discutere le modalità di utilizzo e le procedure del sistema, coinvolgendo gli attori principali del comparto.

Secondo appuntamento oggi con la "Trattativa diretta sul MePa, Mercato elettronico della pubblica amministrazione". L'incontro, organizzato dall'Anci Sicilia, ha registrato oltre 1000 partecipanti in presenza e online. Funzionari, dipendenti tecnici e amministrativi di Comuni, Liberi consorzi e Città metropolitane hanno approfondito i temi legati agli acquisti tramite strumenti digitali, nell'ottica di una pubblica amministrazione sempre più efficiente e trasparente. Il Mercato elettronico della P.A. è la piattaforma digitale attraverso cui gli enti locali possono acquistare beni e servizi sottosoglia comunitaria in modalità telematica, garantendo tracciabilità e semplificazione delle procedure.