Chiavenna dialogo interreligioso a Palazzo Pestalozzi | oltre 250 partecipanti all’incontro di Luci per il Dialogo

Il 28 dicembre a Palazzo Pestalozzi a Chiavenna si è svolto l’incontro di “Luci per il Dialogo”, organizzato dalla rete LxD. Oltre 250 persone hanno partecipato a un momento di confronto interreligioso, promosso per rafforzare il dialogo e la comprensione tra diverse comunità. L’evento si inserisce nell’impegno di LxD a favorire la pace e la giustizia sociale attraverso incontri e iniziative di dialogo culturale.

Sala gremita la sera del 28 dicembre a Palazzo Pestalozzi, a Chiavenna, per l'incontro promosso da Luci per il Dialogo (LxD), rete di cittadine, cittadini e associazioni della Valchiavenna impegnata nella promozione della pace e della giustizia sociale attraverso il confronto e il dialogo.

