In ogni gioiese c’è il mare | Scarcella presenta il progetto di Gioia Tauro candidata a Capitale italiana del mare 2026

Gioia Tauro si prepara a diventare capitale italiana del mare nel 2026. Il sindaco Scarcella ha presentato il progetto, sottolineando che il mare è il cuore della città e che il futuro della zona dipende anche dalla valorizzazione di questa risorsa. La candidatura mira a mettere in luce le potenzialità di Gioia Tauro come porto e come meta turistica, puntando su investimenti e iniziative che rafforzino il legame tra la città e il mare.

Tra cultura, innovazione e sostenibilità, il porto al centro di un progetto di rinascita e sviluppo per la città e la Calabria capace di coniugare crescita economica e tutela del patrimonio Gioia Tauro punta con decisione al futuro, ponendo il mare al centro della propria strategia di sviluppo. La città ha infatti ufficializzato la candidatura a Capitale italiana del mare 2026, un'iniziativa che intreccia cultura, logistica, innovazione e tutela ambientale, con l'obiettivo di valorizzare il porto come cuore pulsante dell'economia locale e simbolo identitario della Calabria. Durante la presentazione del progetto, la sindaca Simona Scarcella ha ricordato che "in ogni cittadino gioiese c'è il mare", sottolineando il ruolo storico del porto e della marineria locale nella vita della città.

