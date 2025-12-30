Case e ospedali di Comunità sotto la lente della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha avviato un’indagine sulla realizzazione di 122 case e ospedali di comunità in Puglia, secondo quanto riportato dall’Ansa. La procura regionale si sta occupando di verificare eventuali ritardi nella definizione di questi interventi, che rappresentano un elemento importante del sistema sociosanitario locale. Il procedimento mira a fare chiarezza sui tempi e le modalità di realizzazione di queste strutture.

Secondo quanto riporta l'Ansa, la procura regionale della Corte dei Conti avrebbe aperto un fascicolo d'indagine per verificare l'esistenza di presunti ritardi nella costruzione delle 122 case e ospedali di comunità in Puglia. La decisione, evidenzia l'agenzia di stampa, sarebbe motivata dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Case e ospedali di Comunità sotto la lente della Corte dei Conti Leggi anche: Treviglio, controlli della Corte dei Conti sui bilanci: sotto la lente le partecipate Leggi anche: La sanità sotto la lente. Case di comunità in arrivo ma non ci sono infermieri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La sanità sotto la lente Case di comunità in arrivo ma non ci sono infermieri. Case e Ospedali di comunità, con il Pnrr le Marche avanti al ralenti: budget speso sotto la media nazionale - ANCONA Sull’istallazione delle grandi apparecchiature per svecchiare il parco macchine dei nostri ospedali, stiamo marciando spediti: delle 57 acquistate, l’81% è anche già stato collaudato. corriereadriatico.it Case e Ospedali di Comunità, 118, liste d’attesa e servizi fragili: il dialogo tra direzione Azienda sanitaria e Partito democratico provinciale mette a fuoco promesse, scadenze e criticità ancora aperte del sistema sanitario messinese... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.