olimpiadi michela moioli si qualifica per i quarti di finale

Michela Moioli si qualifica per i quarti di finale alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver ottenuto il sesto tempo nella prova cronometrata e aver vinto gli ottavi di finale nello snowboardcross. Mercoledì 12 febbraio, durante l’allenamento, la bergamasca è stata coinvolta in uno scontro con Schnorrbusch, che ha richiesto un intervento di assistenza medica.

SNOWBOARDCROSS. Mercoledì 12 febbraio in allenamento lo scontro con Schnorrbusch. Per la bergamasca sesto tempo nella prova cronometrata e vittoria agli ottavi di finale. Venerdì 13 febbraio è il giorno di Michela Moioli. Nonostante la caduta nelle prove della vigilia, la bergamasca è al via del programma di snowboardcross, con l’obiettivo di replicare le medaglie a Pyeongchang 2018 (oro) e Pechino 2022 (argento a squadre). Poco dopo le 10, Moioli è scesa in pista con il pettorale 11 per la prima manche di qualifica, mettendo a segno il sesto tempo (bastava entrare tra le prime 20 per saltare la seconda manche). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Michela Moioli si prepara alla sua prova alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver chiuso al sesto posto la prova cronometrata di snowboard cross.

Michela Moioli ha iniziato la sua corsa nella gara di snowboardcross femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, cercando di qualificarsi per la finale dopo una partenza energica che ha sorpreso gli avversari.

Sfuma la medaglia per lo snowboardcross maschile. Lorenzo Sommariva viene eliminato in semifinale e chiude all'ottavo posto. Omar Visintin, bronzo a Pechino 2022, e Filippo Ferrari out agli ottavi di finale. Domani la gara femminile con Michela Moioli che p x.com