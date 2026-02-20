LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Jole Galli si qualifica per la semifinale!

Jole Galli ha conquistato la qualificazione alla semifinale di skicross alle Olimpiadi 2026, causando entusiasmo tra il pubblico italiano. Durante la gara, ha sorpassato l’austriaca Ofner in una curva difficile e ha mantenuto la seconda posizione dietro l’inarrestabile Naeslund. La sua determinazione si è vista nelle manovre rapide e precise, che le hanno permesso di avanzare alla fase successiva. La gara si è svolta sotto un cielo grigio, con molti spettatori incollati allo schermo. Ora, si attende la semifinale con grande interesse.

12:50 ANDIAMO JOLEEEE! L'italiana battezza le code dell'austriaca Ofner, superandola nella curva in negativo e tenendo con i denti la seconda posizione alle spalle di una imprendibile Naeslund. 12:49 Brutta partenza dell'azzurra, ultima dopo la start section. Bisogna rimontare! 12:48 Tocca a Jole Galli! Servirà un capolavoro contro Naeslund (SWE), Ofner (AUT),e Ballet Baz (FRA). Pericolosissima la francese, che ha degli sci spaziali. 12:46 La svizzera Fanny Smith prende un piccolo vantaggio in start section ed approfitta poi della bagarre per la seconda posizione.