Biglietti delle Olimpiadi a Los Angeles 2028 a prezzi popolari si parte da 23 euro
I biglietti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono disponibili a partire da 23 euro, offrendo un’opportunità accessibile per assistere ai principali eventi sportivi. Gli organizzatori si impegnano a rendere i Giochi più accessibili rispetto ad altre grandi manifestazioni internazionali, favorendo la partecipazione di un pubblico più ampio e diversificato. Un’occasione per vivere l’atmosfera olimpica senza eccessivi costi.
Gli organizzatori delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Los Angeles 2028 puntano a rendere i Giochi più accessibili rispetto ad altri grandi eventi sportivi internazionali. Un milione di biglietti sarà venduto a 20 sterline (23 euro) e un terzo a meno di 75 sterline (80 euro circa). L’iniziativa arriva dopo le critiche ai prezzi dei Mondiali FIFA 2026. Le registrazioni per l’estrazione dei biglietti sono già aperte per i tifosi di tutto il mondo. Lo scrive Il Times Gli organizzatori delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 hanno promesso Giochi “accessibili e inclusivi”, con un milione di biglietti al prezzo di 20 sterline e altri milioni a meno di 75 sterline. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
