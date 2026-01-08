Dopo Askatasuna Piantedosi dichiara guerra alle occupazioni abusive

Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un’azione decisa contro le occupazioni abusive. Dal Senato, ha ribadito la volontà di rafforzare le misure di lotta a queste situazioni, sottolineando l’impegno del governo nel mantenere l’ordine e la legalità. La questione delle occupazioni illegali continua a essere al centro del dibattito politico e sociale in Italia.

Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rilancia dal Senato una linea di fermezza contro le occupazioni abusive. Una scelta che riapre il dibattito su ordine pubblico, dissenso e sul persistente sospetto di un doppio standard applicato agli spazi politici e culturali.

