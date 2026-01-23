Se l' Unione dichiara guerra alle monodosi

L’Unione Europea ha recentemente annunciato misure restrittive riguardanti le monodosi, riflettendo norme di igiene alimentare introdotte già dal 2004. Questi regolamenti, spesso giustificati con motivi di sicurezza e sanità, hanno avuto impatti sulla quotidianità, come la progressiva eliminazione delle zuccheriere da bar a favore delle bustine sigillate. Queste decisioni sollevano domande sul bilanciamento tra tutela della salute e libertà individuale.

Si possono restringere le libertà individuali con qualsiasi pretesto. A partire da un regolamento europeo del 2004, ad esempio, sono stati definiti principi di igiene alimentare che hanno portato - tra le altre cose - alla scomparsa delle zuccheriere da bar, sostituite dalle bustine sigillate. Una soluzione razionale? Può darsi, ma fu una soluzione imposta. Ora però anche lo zucchero in piccole confezioni potrebbe non andar più bene, perché secondo una nuova direttiva le monodosi pongono problemi: stavolta non di natura sanitaria, ma ambientale. E così l'Europa ha deciso di dichiarare guerra alle marmellatine e agli shampoo degli hotel, che dovranno ripristinare dispencer ricaricabili e imballaggi biodegradabili.

