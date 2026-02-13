Sparatoria in un' università in South Carolina | due vittime

Da ilgiornale.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha aperto il fuoco questa mattina nel campus della South Carolina State University, provocando due morti e una ferita, probabilmente a causa di un litigio tra studenti avvenuto poco prima.

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University. Lo ha riferito la stessa università. I funzionari dell’ateneo non hanno confermato l’identità delle vittime né le condizioni della persona ferita, si legge in un comunicato stampa. Il campus di Orangeburg è stato posto in lockdown intorno alle 21.15 ora locale quando è arrivata la segnalazione della sparatoria. Quattro ore dopo, il lockdown era ancora in vigore. Le forze dell'ordine si trovano sul posto. L’università ha annullato le lezioni di venerdì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sparatoria in un universit224 in south carolina due vittime

© Ilgiornale.it - Sparatoria in un'università in South Carolina: due vittime

Sparatoria in un'università del South Carolina, almeno due morti

South Carolina State University è stata teatro di una sparatoria questa mattina, che ha causato almeno due morti e un ferito, probabilmente a causa di un litigio tra studenti avvenuto nel parcheggio principale.

Sparatoria nel campus della South Carolina State University: due vittime e un ferito

Un uomo ha aperto il fuoco nel campus della South Carolina State University, causando due vittime e un ferito, probabilmente a causa di una lite tra studenti che è degenerata improvvisamente.

Contenuti correlati

2 Dead 1 Wounded After Shooting Occurred At South Carolina State University

Video 2 Dead 1 Wounded After Shooting Occurred At South Carolina State University

Argomenti discussi: Stati Uniti, spari nel campus di un'università in South Carolina: almeno due morti e un ferito; Sparatoria all'Università della South Carolina, 2 morti; Sparatoria in un liceo del Maryland: uno studente ferito, un altro arrestato; Usa, sparatoria all'Università del South Carolina: ci sono morti e feriti.

sparatoria in un universitàUsa sotto choc, sparatoria in un'università in South Carolina: 2 morti e diversi feritiE' di almeno due morti e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta nel campus della South Carolina State University. Lo riporta la Cbs sulla ... affaritaliani.it

sparatoria in un universitàSparatoria all'Università della South Carolina, 2 mortiSparatoria alla South Carolina State University: due persone sono morte e una è rimasta ferita. E' quanto rende noto la stessa università. ansa.it