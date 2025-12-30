L'infortunio di Darmian continua a impedire la sua presenza in campo, anche nella prossima partita contro il Bologna. L'esterno italiano rimane indisponibile per la sfida di domenica a San Siro. Al momento, non sono ancora stati definiti i tempi di recupero, e si attendono aggiornamenti da parte dello staff medico. La squadra spera di poter contare su di lui nel prossimo futuro.

Inter News 24 Infortunio Darmian, l’esterno italiano è ko anche per la sfida di domenica a San Siro contro il Bologna. Ecco quando può tornare a disposizione. Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, la Beneamata dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti per la sfida casalinga contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l’allenatore fautore di un calcio offensivo e propositivo. Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia — non potrà contare su due pedine importanti della sua rosa. LEGGI ANCHE: Acerbi è recuperato: Chivu lo convoca per il Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Darmian, ancora forfait col Bologna. Ecco quando può tornare

Leggi anche: Infortunio Darmian, ecco perché è ancora ai box. Mkhitaryan pronto a tornare in gruppo

Leggi anche: Infortunio Darmian, non è ancora finita. Ecco quando torna a disposizione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bologna-Inter, aggiornamenti Calhanoglu e Darmian verso la Supercoppa - Messa alle spalle la vittoria contro il Genoa che ha fatto balzare l'Inter al primo posto in classifica, la ... fantamaster.it