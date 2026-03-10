Un infortunio ha impedito a Vergara di partecipare ai play-off per il Mondiale, lasciando spazio a possibili cambiamenti nella rosa di Gattuso. Ora il tecnico può considerare l’ipotesi di convocare un ex Juventus, Chiesa, per le prossime sfide. La decisione dipenderà dalla disponibilità del giocatore e dalla strategia della squadra.

di Francesco Spagnolo Infortunio Vergara, il giocatore non sarà disponibile per i play-off e Gattuso potrebbe ragionare sulla possibilità di convocare Chiesa. Il cammino verso il Mondiale subisce una brusca frenata per uno dei talenti più brillanti del nostro panorama calcistico. Le notizie che arrivano dall’infermeria non sono confortanti e costringono lo staff medico e tecnico a rivedere i piani per le prossime settimane. L’ infortunio di Vergara rappresenta una vera e propria tegola per la Nazionale, proprio nel momento più delicato della stagione. Dopo i primi accertamenti clinici, il verdetto è stato chiaro: si profila un mesetto di stop per Antonio Vergara a causa della lesione rimediata fascia plantare del piede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Vergara: salta i play-off per il Mondiale. Ora Gattuso può convocare un ex Juventus. Le ultime

Articoli correlati

Infortunio Calhanoglu, salta la Juventus? Le ultime sui tempi di recupero dell’interistaCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Infortunio Vergara: c’è lesione, salta la Nazionale! L’esito degli esami e quali sono le sue condizioni ufficialiCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico...

Tutto quello che riguarda Infortunio Vergara

Temi più discussi: Napoli, infortunio Vergara: salta il Lecce, a rischio l'Italia; Infortunio Vergara, lunedì gli esami strumentali: il Napoli ha una speranza; Juventus, indisponibili e squalificati per il prossimo match di Serie A Enilive: torna Vlahovic, out solo Holm; Cdm - Ansia Vergara: cosa filtra sull'infortunio.

Infortunio Vergara, spuntano tempi di recupero: le partite che salteràAntonio Vergara si ferma. Ko col Torino, cambio all'intervallo e ora attesa per i tempi di recupero. Secondo Repubblica saranno almeno due le partite che sarà costretto a saltare. In ... tuttonapoli.net

Napoli, infortunio Vergara: salta il Lecce, a rischio l'Italia«Anto’, come stai?» È partita così la telefonata tra Gennaro Gattuso e Antonio Vergara: si erano ritrovati a cena un mese fa, a Chiaia, il primo contatto ... ilmattino.it

Infortunio per Antonio Vergara: lesione al piede sinistro Il comunicato del Napoli #Napoli #SerieA - facebook.com facebook

Si profila un mesetto di stop per Antonio #Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct #Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico #Chiesa (Liverpool) per x.com