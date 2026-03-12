LIVE Italia-Messico 1-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | homerun di Vinnie Pasquantino

Durante la partita di World Baseball Classic 2026 tra Italia e Messico, l’Italia ha vinto con un punteggio di 1-0 grazie a un homerun di Vinnie Pasquantino. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link fornito. La qualificazione dell’Italia dipende anche da altre combinazioni di risultati con il Messico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO L'Italia torna in difesa. Nola contro Meneses. Doppio gioco, purtroppo. Fischer eliminato al volo, eliminato anche Caglianone. Base su ball concessa a Caglianone, che avanza in prima. Ora Andrew Fischer, 21 anni. 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Dezenzo eliminato in prima. Tocca a Jac Caglianone. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. Zach Dezenzo in battuta. FINALMENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! LO ASPETTAVAMOOOOOOOOOOO!!! Home-run di Vinnie Pasquantino! Si è fatto attendere, si è sbloccato! Vale un punto, ma pesa tanto! Foul con un bount. Male anche Pasquantino, che come 3 anni fa non riesce a far male.