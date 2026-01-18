Vibo trasferiti Cardiologia e Medicina all' ospedale Jazzolino | attivati due nuovi posti letto

Nel fine settimana, i reparti di Cardiologia e Medicina sono stati trasferiti con successo all’interno dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove sono stati attivati due nuovi posti letto. Questa operazione mira a migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei servizi sanitari offerti alla popolazione locale, garantendo un’assistenza più adeguata e aggiornata.

Si è concluso con successo nel corso del weekend il trasferimento dei reparti di Cardiologia e Medicina all’interno dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. L’operazione, programmata e coordinata tra direzione sanitaria, personale medico, infermieristico e tecnico, si è svolta senza interruzioni dell’attività assistenziale, garantendo la piena continuità delle cure ai pazienti. Il nuovo assetto logistico consente una più efficace organizzazione degli spazi, una maggiore vicinanza funzionale tra i servizi e un utilizzo più efficiente delle risorse cliniche. Contestualmente allo spostamento, sono stati attivati due ulteriori posti letto di degenza ordinaria, in linea con quanto previsto dal Dca 782024 sulla programmazione della rete ospedaliera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

