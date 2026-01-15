Apple punta sulla prevenzione smart | novità per cuore udito e sonno

Apple introduce nuove funzionalità dedicate alla prevenzione della salute, integrandole nei dispositivi di uso quotidiano come iPhone, Apple Watch e AirPods. Le novità riguardano monitoraggi avanzati per cuore, udito e sonno, offrendo agli utenti strumenti per prendersi cura del proprio benessere in modo semplice e affidabile. Questa strategia si inserisce nel contesto di un mercato in crescita, dove la tecnologia si affaccia sempre più come alleato nella prevenzione sanitaria.

Mentre OpenAI presenta ChatGPT Salute e Anthropic rilancia con Claude per l'Healthcare, Apple punta forte sulla prevenzione da portare in tasca, al polso o alle orecchie. Un approccio interessante in un mondo che invecchia e in cui la longevità in salute può diventare un obiettivo possibile anche grazie ad algoritmi, sensori e tecnologia. Come ci hanno spiegato in un approfondimento sul tema, l'obiettivo è triplice: prevenire, sensibilizzare e fornire assistenza. E non sono poche le possibilità già offerte dal' App Salute sul telefonino, abbinata a Apple Watch e AirPods. Sicuri di conoscerle tutte? Se vi limitate a contare i passi, le calorie o a monitorare l'audio delle cuffie, forse è il caso di scoprire le nuove opzioni per la salute di udito, cuore e sonno.

