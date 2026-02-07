Dami punta sulla stampa 3D | investimento da 10 macchine per innovazione e sostenibilità nel settore moda e calzature

La Dami investe sulla stampa 3D e compra dieci nuove macchine. L’azienda, nota in Italia per la produzione di parti per calzature e accessori moda, ha deciso di aggiornare il suo laboratorio chiamato 3D Lab. Con questo passo, punta a migliorare l’innovazione e la sostenibilità nel settore. Ora, i tecnici lavorano con tecnologie più avanzate per risparmiare tempo e risorse.

L'impresa Dami, storica realtà italiana nella produzione di componenti per calzature e accessori moda, ha compiuto un investimento significativo potenziando il proprio laboratorio di stampa 3D, il 3D Lab, con l'introduzione di dieci nuove macchine di ultima generazione. Un'accelerazione strategica, annunciata in vista della partecipazione a Lineapelle, la fiera di riferimento del settore che si terrà a FieraMilano (Rho) dall'11 al 13 febbraio, che mira a consolidare il ruolo dell'azienda come punto di riferimento nell'innovazione tecnologica e nella sostenibilità. Da oltre cinquant'anni Dami si distingue per la capacità di combinare tecnologia, estetica, sostenibilità e funzionalità nella progettazione e produzione dei propri prodotti, un approccio che ora viene ulteriormente rafforzato da questo nuovo impulso all'additive manufacturing.

