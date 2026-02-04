La zona stazione mostra i muscoli Palestre all’aperto con Technogym

La zona davanti alla stazione ferroviaria si trasforma in un punto di forza per il quartiere. L’amministrazione comunale sta installando palestre all’aperto, con attrezzi Technogym, per incentivare l’attività fisica e creare un punto di aggregazione. La riqualificazione mira a migliorare la sicurezza e ridurre il degrado, dando nuova vita a un’area spesso trascurata.

Uno spazio verde a forte connotazione sportiva. E' l'imprinting che l'amministrazione comunale intende dare all'area della stazione ferroviaria sotto i ferri nell'ambito del progetto di riqualificazione pensato per cambiare il destino di uno dei nervi più scoperti della città in tema di sicurezza e degrado. Per riuscire nell'intento Palazzo Albornoz potrà contare su un asso di briscola messo sul tavolo ieri, quello legato all'intervento di Technogym, azienda cesenate simbolo dell'eccellenza mondiale nel settore del wellness, che ha effettuato la donazione al Comune di due circuiti per l'allenamento esterno e funzionale all'interno di piazzale Karl Marx.

