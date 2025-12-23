Influenza cosa cambia con la variante K? La risposta dell’esperto

Quali sono le differenze tra l'influenza tradizionale e la nuova variante K? In questo articolo, l’esperto fornisce chiarimenti su eventuali cambiamenti nei rischi e nelle modalità di contagio. Con l’approssimarsi delle festività natalizie, è importante conoscere le caratteristiche della variante K per adottare le principali precauzioni e tutelare la propria salute e quella dei propri cari.

(Adnkronos) – Super influenza in agguato a Natale? La variante K monopolizza l'attenzione nei giorni che precedono le festività. La chiusura delle scuole, considerando la diffusione dei virus nella fascia 5-14 anni, potrebbe frenare la circolazione. Pranzi e cenoni, però, possono diventare occasioni di contagio. E' necessario allarmarsi per la 'super flu'? In realtà "la .

Influenza 2025: Aumento dei Casi e Nuova Variante K in Italia - La stagione influenzale 2025 è caratterizzata dalla diffusione della variante K, la quale ha comportato un significativo incremento dei casi di influenza.

Influenza 2025: la variante K fa salire i contagi - La variante K dell'influenza 2025 è dominante e più contagiosa.

