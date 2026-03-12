Nuovo aumento delle sigarette dal 13 marzo | ecco la lista delle marche colpite

Dal 13 marzo 2026 entrerà in vigore un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette, coinvolgendo diverse marche di tabacchi lavorati. Questa modifica interesserà numerosi prodotti presenti sul mercato, con un incremento dei costi che riguarda specifiche tipologie di marche di sigarette. La variazione si applica a partire dalla data stabilita, modificando così i prezzi al consumo di questi prodotti.

Ancora rincari sulle sigarette. A partire dal 13 marzo 2026, diverse marche di tabacchi lavorati vedranno un rialzo dei loro costi. La comunicazione arriva dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della programmazione fiscale prevista dall’ultima manovra finanziaria. Saranno interessati sia i pacchetti di sigarette tradizionali sia il tabacco trinciato. E l’adeguamento dei prezzi sarà immediato. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati dovranno aggiornare i listini non appena i sistemi informatici di Logista e degli altri distributori ufficiali avranno modificato i database fiscali. Perché aumenta il costo delle sigarette. Gli aumenti dei prezzi non interesseranno tutte le sigarette in modo uniforme, ma riguarderanno principalmente alcune marche tra le più diffuse sul territorio nazionale e specifiche fasce di prezzo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Sigarette, prezzi in aumento dal 13 febbraio: il listino aggiornato con le marche, i sigari e i trinciatiNuova stangata per i fumatori: scatta domani, venerdì 13 febbraio 2026, la terza fase degli aumenti sui tabacchi lavorati.

Leggi anche: Prezzi delle sigarette in aumento, +30 centesimi a pacchetto: le marche coinvolte

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovo aumento

Temi più discussi: Smettere di fumare: Si può; Sigarette elettroniche (e tradizionali), nuovo allarme: aumentano il rischio di ipertensione; Sigarette e tabacco, torna il contrabbando: Bancomat dei clan; Svapo e ipertensione: +46% di rischio. I dati del nuovo studio.

Nuovo aumento del prezzo delle sigarette a marzo, ecco quanto costeranno da domaniTerzo rincaro del 2026 per i tabacchi: dal 13 marzo scattano i nuovi prezzi delle sigarette. Consulta listini aggiornati per vedere quanto costa il tuo pacchetto. Da domani, 13 marzo, scattano nuovi ... money.it

Sigarette e tabacchi, scattano gli aumenti: nuovi listini in vigore dal 13 marzo. L'elenco completoSigarette, scattano i rincari. Come comunicato ufficialmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con decorrenza 13 marzo 2026, ... msn.com

COSA C'E' DI NUOVO - IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIAAZZURRA DI OGGI , 12 marzo 2026 , giovedi' In questa edizione: Rette per anziani non autosufficienti: aumento di oltre 3.400 euro l’anno Dal 2022 al 2026 la retta giornaliera per la residenza è passata da - facebook.com facebook

La crisi, poi la svolta. Aumento di capitale e nuovo socio per Monnalisa. Ecco cosa sta succedendo x.com