Sigarette prezzi in aumento dal 13 febbraio | il listino aggiornato con le marche i sigari e i trinciati
Domani, venerdì 13 febbraio 2026, entra in vigore la terza fase di aumenti sui tabacchi. I prezzi delle sigarette saliranno di nuovo, coinvolgendo tutte le marche, i sigari e i trinciati. I fumatori si preparano a spendere di più, perché il listino aggiornato sarà in vigore da domani.
Nuova stangata per i fumatori: scatta domani, venerdì 13 febbraio 2026, la terza fase degli aumenti sui tabacchi lavorati. Fine del ciclo Questo aggiornamento segue i primi rincari di. 🔗 Leggi su Leggo.it
