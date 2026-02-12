Sigarette prezzi in aumento dal 13 febbraio | il listino aggiornato con le marche i sigari e i trinciati

Domani, venerdì 13 febbraio 2026, entra in vigore la terza fase di aumenti sui tabacchi. I prezzi delle sigarette saliranno di nuovo, coinvolgendo tutte le marche, i sigari e i trinciati. I fumatori si preparano a spendere di più, perché il listino aggiornato sarà in vigore da domani.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.