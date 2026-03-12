Nuovi controlli fiscali | il Fisco monitora pagamenti e operazioni in tempo reale

Il Fisco italiano ha avviato una nuova fase di controlli fiscali, monitorando in tempo reale pagamenti e operazioni grazie alla digitalizzazione delle banche dati e all’adozione di strumenti tecnologici avanzati. Le autorità fiscali stanno utilizzando sistemi informatici per analizzare le transazioni e verificare eventuali irregolarità, modificando così le modalità di controllo tradizionali.

Il sistema dei controlli fiscali in Italia sta entrando in una nuova fase grazie alla digitalizzazione delle banche dati e all'utilizzo di strumenti tecnologici sempre più avanzati. L'Agenzia delle Entrate può oggi analizzare una grande quantità di informazioni quasi in tempo reale, incrociando pagamenti elettronici, fatture, scontrini e dati fiscali per individuare eventuali anomalie o incongruenze. Questo nuovo modello di controllo non si basa più esclusivamente su verifiche a campione o accertamenti effettuati dopo diversi anni, ma su un sistema di monitoraggio continuo alimentato da dati digitali e algoritmi di analisi. L'obiettivo è individuare in modo più rapido comportamenti sospetti e contrastare fenomeni di evasione fiscale.

