Come cambiano i controlli del Fisco su scontrini e pagamenti con carta dal 2026

Dal 2026 scatta l'obbligo di collegare il registratore di cassa al Pos: questo significa che sarà più semplice per il Fisco controllare che le ricevute corrispondano ai soldi effettivamente incassati. E per chi non è in regola, nelle prossime settimane, arriveranno le lettere dell'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Da gennaio 2026 arrivano migliaia di lettere del Fisco su Pos, registratori e scontrini: chi le riceverà Leggi anche: Pagamenti elettronici e fisco: il credito d’imposta Pos dal 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pagamenti POS e scontrini telematici: dal 2026 nuovi obblighi per gli esercenti; Google: sì al cambio degli indirizzi Gmail; Pedaggi autostradali, rimborsi fino al 100% per i ritardi dovuti ai cantieri o al traffico: cosa cambia dal 2026. Come cambiano i controlli del Fisco su scontrini e pagamenti con carta dal 2026 - La novità entrerà in vigore nei primi mesi dell'anno prossimo: tutti i negozianti dovranno collegare il proprio registratore di cassa al Pos. fanpage.it

Fisco, stretta nel 2026: incrocio Pos-scontrini e recupero sprint dell'Iva. Ecco cosa cambia (e da quando) - Un nuovo tassello importante si aggiunge alla lotta all’evasione fiscale attraverso l’incrocio delle banche dati. ilmattino.it

Lettere del Fisco da gennaio 2026, Pos e registratori di cassa collegati: obblighi e rischi - Ecco chi deve adeguarsi, cosa succede agli esenti e come evitare sanzioni e accertamenti ... quifinanza.it

Dal 2026 gli affitti brevi in Europa cambiano passo. Nuove regole UE, più controlli e una distinzione chiara tra host occasionali e professionali avranno un impatto diretto anche sul mercato italiano. Nell’articolo di Vikey società del Gruppo Zucchetti, trovi cos - facebook.com facebook

Controlli caldaie, svolta digitale: cambia tutto dal 2026 #normative #condominio #bonus #superbonus #edilizia #diritto #amministratoricondominio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.