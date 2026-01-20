Cerchi un lavoro nelle Marche?Previste 12.900 assunzioniEcco le figure più richieste

Se sei in cerca di un’opportunità lavorativa nelle Marche, è importante conoscere le figure più richieste nel mercato attuale. Per il nuovo anno sono previste circa 12.900 assunzioni, ma le imprese continuano a incontrare difficoltà nel trovare i profili adeguati. Questa tendenza evidenzia la necessità di aggiornare le competenze e di orientarsi verso settori e professionalità in crescita, per favorire un inserimento più efficace nel mondo del lavoro regionale.

L'anno nuovo, per il mercato del lavoro nelle Marche, inizia seguendo il solco dell'anno precedente, con una gran difficoltà delle imprese private a reclutare le figure.

