Ryanair mantiene le promesse nuove rotte per l' aeroporto di Forlì | si volerà anche per Londra

"Ryanair è felice di annunciare questo operativo da record per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini", afferma il ceo di Ryanair, Eddie Wilson Ryanair ha annunciato un operativo da record per l’estate 2026 negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini, incluse 9 nuove rotte (2 a Forlì, 3 a Parma e 4 a Rimini). Questa importante espansione, che prevede una crescita annua dei posti del 50%, segue la decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli dell’Emilia-Romagna – come proposto dal presidente Michele de Pascale e supportato dal parlamento italiano. L’operativo Ryanair per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini prevede 20 rotte in totale, tre delle quali a Forlì: oltre a Palermo si volerà per Cagliari e Londra Stansted. Previste per Parma tre nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted, mentre a Rimini si volerà per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

