Come cambierà l' aeroporto di Bari | le nuove rotte e l' espansione del terminal

L'aeroporto di Bari sta vivendo un importante processo di espansione, con l’introduzione di nuove rotte e l’ampliamento del terminal. Questo cambiamento risponde alla crescente domanda di collegamenti internazionali, sostenendo la crescita turistica e commerciale della regione. La riqualificazione dell’aeroporto rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti, consolidando Bari come punto di riferimento per i viaggi verso e dalla Puglia.

