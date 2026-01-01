Come cambierà l' aeroporto di Bari | le nuove rotte e l' espansione del terminal
L'aeroporto di Bari sta vivendo un importante processo di espansione, con l’introduzione di nuove rotte e l’ampliamento del terminal. Questo cambiamento risponde alla crescente domanda di collegamenti internazionali, sostenendo la crescita turistica e commerciale della regione. La riqualificazione dell’aeroporto rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti, consolidando Bari come punto di riferimento per i viaggi verso e dalla Puglia.
La Puglia da qualche anno ha preso il volo diventando una meta turistica di rilevanza nazionale. Tra i 'motori' principali di questa ascesa c'è lo sviluppo dell'aeroporto di Bari con un incremento notevole di collegamenti verso l'estero. Una regione sempre più connessa che si prepara ad. 🔗 Leggi su Baritoday.it
