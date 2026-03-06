L’Accademia Carrara ricerca un nuovo gestore per il bistrot

L’Accademia Carrara di Bergamo cerca un nuovo gestore per il suo bistrot. La Fondazione ha avviato la selezione di un partner che possa assicurare la continuità di qualità e servizio, in vista della scadenza a metà settembre del contratto con Finlatt Srl. La ricerca si rivolge a eventuali interessati pronti a assumersi la gestione del locale.

La nuova fase di esplorazione sarà ancora una volta indirizzata all’incontro tra cultura enogastronomica, arte, territorio ed accoglienza, e verso la capacità del futuro player di valorizzare il Bistrot Bergamo. È stata avviata da parte di Fondazione Accademia Carrara la ricerca di un nuovo partner per il Bistrot che possa garantire continuità nella qualità e nel servizio dedicato al pubblico, in vista della scadenza, a metà settembre, del contratto con Finlatt Srl. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Accademia Carrara, nel nuovo comitato scientifico il direttore della Gamec e due top internazionaliIl Comitato integra inoltre una conoscenza diretta del patrimonio del museo e del contesto scientifico italiano: Francesco Frangi contribuisce con...

Leggi anche: Accademia Carrara, il ritratto di Lucina Brembati del Lotto: un vero e proprio rebus

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accademia Carrara.

Temi più discussi: Esposto all’Accademia Carrara di Bergamo uno dei manoscritti custoditi dalla Biblioteca Malatestiana; A Bergamo ci sono mostre dell’Accademia Carrara pensate apposta per i bambini. L’intervista; Accademia Carrara, l’arte parla ai giovani; Accademia Carrara, inaugurata la mostra sui Tarocchi. Il Mazzo Colleoni si ricompone per la prima volta dopo un secolo.

Accademia Carrara, per il bistrot nei giardini avviata la ricerca di un nuovo gestoreSul futuro della gestione del bistrot nei giardini dell'Accademia Carrara potrebbe aprirsi un nuovo capitolo. A metà settembre scadrà infatti il contratto sottoscritto da Fondazione Accademia Carrara ... bergamo.corriere.it

All’Accademia Carrara di Bergamo, sette secoli di tarocchi in mostraA Bergamo, una mostra all’Accademia Carrara ripercorre sette secoli di storia dei tarocchi, dalle corti rinascimentali alla contemporaneità ... exibart.com

L'Accademia Carrara Bergamo ripercorre sette secoli di storia dei tarocchi, dalle corti rinascimentali alla contemporaneità, riunendo per la prima volta dopo oltre un secolo il Mazzo Colleoni x.com

Bergamo Città Bassa Accademia Carrara TAROCCHI. Le origini, le carte, la fortuna Dal lusso delle corti rinascimentali alla creatività contemporanea, un viaggio lungo sette secoli nella storia dei tarocchi all’Accademia Carrara di Bergamo. Dal 27 febbraio - facebook.com facebook