Presutti Pd sul cantiere in via Castellammare | Timori per verde e sicurezza della filovia il Comune chiarisca

Presutti di Presutti (Pd) richiede chiarimenti dal Comune riguardo ai rischi del cantiere di via Castellammare, tra cui il possibile cedimento del suolo, la sicurezza della filovia “La Verde” e l’impatto ambientale della rimozione. L’esponente evidenzia preoccupazioni sulla stabilità della sede stradale, dei pali e sulla tutela del verde, chiedendo un’analisi approfondita per garantire sicurezza e rispetto ambientale.

La presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti illustra le iniziative e i progetti in cantiere, tra cui la valorizzazione del Teatro Savoia e il rilancio del cinema a Campobasso #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

