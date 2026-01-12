Presutti Pd sul cantiere in via Castellammare | Timori per verde e sicurezza della filovia il Comune chiarisca
Presutti di Presutti (Pd) richiede chiarimenti dal Comune riguardo ai rischi del cantiere di via Castellammare, tra cui il possibile cedimento del suolo, la sicurezza della filovia “La Verde” e l’impatto ambientale della rimozione. L’esponente evidenzia preoccupazioni sulla stabilità della sede stradale, dei pali e sulla tutela del verde, chiedendo un’analisi approfondita per garantire sicurezza e rispetto ambientale.
Rischi legati al possibile cedimento del suolo e alla probabile compromissione della sicurezza della filovia su cui passa “La Verde”, ma anche ipotetici danni alla stabilità della sede stradale e ai pali della linea aerea senza dimenticare il danno ambientale determinato dalla totale rimozione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
