Regione la Giunta approva le nuove linee guida per la gestione degli invasi minori

La Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida per la gestione degli invasi minori, con l’obiettivo di tutelare le risorse idriche esistenti e promuovere la costruzione di nuovi impianti. Le norme mirano a favorire l’utilizzo sostenibile delle risorse, in particolare per i piccoli comprensori agricoli e per esigenze potabili limitate, contribuendo a un utilizzo più efficiente dell’acqua a livello territoriale.

Tutelare le risorse idriche degli invasi cosiddetti "minori", ma anche incentivare la realizzazione di nuovi, che possano essere al servizio di piccoli comprensori agricoli o destinati a limitate esigenze potabili. Va in questa direzione la delibera approvata oggi dalla giunta presieduta da. Risorse idriche, la giunta regionale approva le linee guida per la gestione degli invasi minori. La giunta regionale ha approvato le linee guida per la gestione degli invasi minori, con l'obiettivo di tutelare le risorse idriche e promuovere la creazione di nuovi impianti. Risorse idriche, via libera alle nuove linee guida per gli invasi "minori". Il Ministero ha approvato le nuove linee guida per gli invasi "minori", con l'obiettivo di tutelare le risorse idriche di questi piccoli bacini. Sicilia. Risorse idriche, la giunta approva le nuove linee guida per la gestione degli invasi minori. Tutelare le risorse idriche degli invasi cosiddetti minori, ma anche incentivare la realizzazione di nuovi, che possano essere al servizio di piccoli comprensori agricoli o destinati a limitate esigenze potabili.

