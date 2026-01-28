Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo pubblicate in Gazzetta Ufficiale Valide dall’as 2026-2027

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Le regole entreranno in vigore dall’anno scolastico 2026-2027. La decisione riguarda l’intero percorso educativo dei bambini e dei ragazzi, con l’obiettivo di aggiornare i criteri di insegnamento e apprendimento. Gli insegnanti ora avranno linee guida più chiare per strutturare il lavoro nelle classi, in vista di un rinnovamento che coinvolgerà

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 221 del 9 dicembre 2025, che introduce le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il provvedimento entrerà in vigore l'11 febbraio 2026 e sostituisce integralmente le Indicazioni del 2012. Le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dovranno adottare i nuovi curricoli a partire dall'anno scolastico 20262027, con un'implementazione graduale che inizierà dalle classi prime. Le nuove Indicazioni reintroducono l'insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado con modalità curricolare ma opzionale, a partire dalla seconda media.

