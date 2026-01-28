Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo pubblicate in Gazzetta Ufficiale Valide dall’as 2026-2027

Da orizzontescuola.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Le regole entreranno in vigore dall’anno scolastico 2026-2027. La decisione riguarda l’intero percorso educativo dei bambini e dei ragazzi, con l’obiettivo di aggiornare i criteri di insegnamento e apprendimento. Gli insegnanti ora avranno linee guida più chiare per strutturare il lavoro nelle classi, in vista di un rinnovamento che coinvolgerà

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 221 del 9 dicembre 2025, che introduce le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il provvedimento entrerà in vigore l’11 febbraio 2026 e sostituisce integralmente le Indicazioni del 2012. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dovranno adottare i nuovi curricoli a partire dall’anno scolastico 20262027, con un’implementazione graduale che inizierà dalle classi prime. Le nuove Indicazioni reintroducono l’insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado con modalità curricolare ma opzionale, a partire dalla seconda media.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Indicazioni Nazionali

Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo, pubblicate in Gazzetta Ufficiale. In vigore dall’11 febbraio, saranno valide per l’a.s. 2026-2027

Il decreto numero 221, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce le nuove linee guida per l'infanzia e il primo ciclo di istruzione.

Nuove indicazioni nazionali, via libera al testo definitivo. Da settembre 2026 ritorna il latino alle medie e si rafforza lo studio della grammatica nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Indicazioni Nazionali

Argomenti discussi: Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo, pubblicate in Gazzetta Ufficiale. In vigore dall'11 febbraio, saranno valide per l'a.s. 2026-2027; Nuove Indicazioni primo ciclo: il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l'11 febbraio prossimo; Convegno dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici su Le nuove indicazioni nazionali: curriculo di istituto e progettazione didattica; Prima sentenza dei concorsi PNRR 3: circa 2.600 posti potrebbero rimanere vacanti.

nuove indicazioni nazionali infanziaNuove Indicazioni primo ciclo: il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’11 febbraio prossimoPubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio il Regolamento approvato il 9 dicembre 2025 con il Ministero dell’Istruzione ha adotta le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d ... tecnicadellascuola.it

SCUOLA/ Nuove Indicazioni nazionali, c’è una spia rossa nel motore: quella delle regoleLe nuove Indicazioni per elementari e medie attendono il parere del CSPI. Sono fondate su rispetto, persona, relazione. Problematico il tema delle regole Le Nuove Indicazioni nazionali per le scuole ... ilsussidiario.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.